Сунесс: Сборная Украины выглядела как действительно хорошая футбольная команда
Экс-игрок сборной Шотландии Грэм Сунесс высоко оценил игру "сине-желтые". Также он рассказал, что не хватало его землякам.
До речі Хочу, щоб Україна поїхала в Катар та виграла ЧС-2022, – ексгравець збірної Шотландії Сунесс
Сборная Шотландии недостаточно хорошо контролировала мяч. Мы не могли сделать этого в завершающей стадии атак, не могли удержать мяч на чужой половине поля,
– сказал шотландец.
Сунесс похвалил Александра Зинченко за игру в матче квалификации на чемпионате мира.
"Сборная Украины выглядела как действительно хорошая футбольная команда, а мы – нет. Особенно в первом тайме. Зинченко руководил этим шоу. Не думаю, что это стало сюрпризом. В Манчестер Сити он действует на позиции между левым защитником и центральным хавбеком, и он очень хороший игрок. Он был катализатором для контроля мяча, возвращался назад, отдавал разрезные передачи. Он играл как опытный полузащитник", –сказал экс-футболист.
Еще накануне матча Шотландия – Украина Сунесс рассказал, за кого он будет болеть. Он признался, что хотел бы, чтобы украинцы не только победили его земляков, но и торжествовали в Катаре.
Что известно о бывшем футболисте
- Бывший футболист выступал за сборную Шотландии в 1975-1986 годах. Он выступал за ряд ведущих клубов: Ливерпуль, Рейнджерс, Сампдория.
- Он закончил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду Рейнджерса в 1991 году.
- В настоящее время он занимается тренерской деятельностью.
Сборная Украины сыграет против Уэльса
- 1 июня "сине-желтые" победили сборную Шотландии в полуфинальном матче плей-офф отбора чемпионата мира-2022. В начале матча счет открыл Андрей Ярмоленко. Уже во втором тайме Роман Яремчук удвоил преимущество украинцев. Шотландец Каллум МакГрегор добавил интриги своим голом на 79-й минуте.
- Артем Довбик забил третий мяч и победно закончил матч Украина – 1:3.
- 5 июня "сине-желтых" ожидает важный матч. В финальном поединке плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 украинцы встретятся против Команды Уэльса. Начало матча в 19.00.
- Национальная команда уже прибыла в Кардифф, где состоится решающий матч.