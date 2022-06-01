Украина повела в счете
Атакующий футбол от сборной Украины дал свой результат. На 33-й минуте Андрей Ярмоленко размочил нули на табло, пишет 24 канал.
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Руслан Малиновский отдал гениальную передачу из глубины поля прямо на ход Ярмоленко. Андрей ушел от офсайда и красиво забросил мяч за воротничок голкиперу Шотландии. Яремчук в этой атаке находился вне игры, но он не прикасался к мячу. Украина в феерическом стиле повела в счете – 0:1.
Андрей как настоящий капитан вывел "сине-желтых" вперед.
Гол Ярмоленко стал первым и последним в первой 45-минутке. Как ни давили шотландцы, но забили так и не смогли. Тактика Александра Петракова полностью оправдала свои ожидания в первой части игры. А вот тренеру соперника нужно было что-либо менять.
Как Украина открыла счет в матче: смотрите видео
Подготовка "сине-желтых"
- Весь май сборная готовилась к этой игре в Словении.
- Во время подготовки подопечные Петракова провели три контрольных спарринга, в которых сборная не потерпела ни одного поражения. "Сине-желтые" обыграли Боруссию Менхенгладбах (1:2) и итальянское Эмполи (1:3). Также была расписана мировая с хорватской Риекой (1:1).
- Два других запланированных поединка так и не состоялись. Однако тренерский штаб нашел выход. Александр Петраков заменил их двусторонней игрой, полностью напоминавшей настоящий матч – синяя и желтая команды, 90 минут игры и исполнение гимна перед встречей.
- 30 мая сборная вылетела в Глазго, куда прибыла вечером того же дня. Уже на месте команды присоединился голкипер Андрей Лунин, который 28 мая праздновал победу с Реалом в Лиге чемпионов. Однако на этот поединок оказался вне заявки Украины.
- Если сине-желтая команда победит шотландцев, выйдет на Уэльс. В таком случае 5 июня Украина сыграет против этого соперника в финальной борьбе за путевку в Катар.