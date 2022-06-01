Украина повела в счете

Атакующий футбол от сборной Украины дал свой результат. На 33-й минуте Андрей Ярмоленко размочил нули на табло, пишет 24 канал.

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Руслан Малиновский отдал гениальную передачу из глубины поля прямо на ход Ярмоленко. Андрей ушел от офсайда и красиво забросил мяч за воротничок голкиперу Шотландии. Яремчук в этой атаке находился вне игры, но он не прикасался к мячу. Украина в феерическом стиле повела в счете – 0:1.

Андрей как настоящий капитан вывел "сине-желтых" вперед.

Гол Ярмоленко стал первым и последним в первой 45-минутке. Как ни давили шотландцы, но забили так и не смогли. Тактика Александра Петракова полностью оправдала свои ожидания в первой части игры. А вот тренеру соперника нужно было что-либо менять.

Как Украина открыла счет в матче: смотрите видео

Подготовка "сине-желтых"