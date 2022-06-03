Дэвис: Играть в таких условиях – невероятно

Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис поделился ожиданиями от матча с Украиной за выход на чемпионат мира-2022. Он высоко оценил игру украинской команды.

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"Мы должны быть готовы к тому, чтобы играть против кого-либо. Ничего не изменилось в нашей подготовке. В Украину будем готовиться так, как делали бы это к матчу с Шотландией. Это будет тяжелая игра, соперник хорошо выступает. Они неплохо прошли отбор, заняли 2-е место в тяжелой группе", – отметил игрок.

Это очень хорошая команда. Думаю, еще очень техничная, они хорошо держат мяч. У них есть качественные футболисты в атаке. Понимаем, что они будут владеть мячом больше времени. Но это не что-то новое по сравнению с нашими встречами с другими европейскими сборными. Это уже было за последние три года, прямо сейчас снова будет такое испытание,

– сказал Дэвис.

Футболист увлекается нашими игроками, которые продолжают ярко выступать вопреки войне в их родной стране. Тем не менее, он советует поставить соболезнования на второй план и сосредоточиться на игре.

"То, что сейчас происходит в мире и в Украине… это очень тяжело. Нам очень повезло, что мы как нация можем продолжать нормальную жизнь. Что мы не живем в ситуации, о которой даже представить не можем. У нас есть соболезнования, у нас есть уважение. К футболистам также, они через многое прошли. Играть в таких условиях - невероятно. Им приходится справляться с вниманием прессы. Поддержка необходима, мы понимаем это.

Но если говорить о матче, то это лишь о фокусе на футбольном поле, на испытании. Мы должны быть готовы. Это о концентрации на игре, а не на том, кому мы противостоим", – добавил футболист Уэльсу.

Обратите внимание! 5 июня "сине-желтых" ожидает важный матч. В финальном поединке плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 украинцы встретятся против команды Уэльса. Начало матча в 19.00.