Приветствие именинника и первая тренировка

Утро национальной команды началось с традиционного завтрака и поздравления Александра Караваева, который 2 июня праздновал юбилей – 30 лет. Динамовец получил приветствие от Александра Петракова, торт и футболку со всеми автографами сборников.

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Именинник Александр Караваев / Фото УАФ

Полет в столицу Уэльса длился час. Украинская сборная расположилась в отеле St. David's. Интересно, что перевозивший ребят автобус был украшен наклейками в поддержку Украины со словами "Stand with Ukraine".

Дальше украинцев ждал обед, но футболисты не смогли обойти стороной стол для пинг-понга. Первыми свое мастерство показали два полузащитника – Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

После чего игроки вышли на футбольное поле. Игроков, игравших против Шотландии, ждала возобновляемая тренировка, остальные же провели полноценную работу.



Первая тренировка сборной в Кардиффе / Фото УАФ

Уже 3 июня все приступают к подготовке к финалу плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Уэльса. К счастью, в предыдущей игре против Шотландии травмы не получил ни один украинский футболист, поэтому команда в полном составе готовится к предстоящему поединку.

Важно. Ключевой поединок в борьбе за путевку в Катар Уэльс – Украина состоится 5 июня. Стартовый свисток судьи раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Ход поединка против Шотландии