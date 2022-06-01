Шотландия – Украина 1:3

Голы: Макгрегор, 80 – Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+5

В полуфинале плей-офф отбора у Шотландии было одно большое преимущество над украинцами – поединок состоялся на глазах родных болельщиков соперника Украины. Наша сборная тоже не осталась без поддержки 12-го номера. Около трех тысяч фанатов пришли на стадион, чтобы гнать команду к победе, пишет 24 канал.

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Мяч после прострела от Караваева долетел до Цыганкова. Виктор опередил опекуна и мощным ударом в одно касание пробил по центру ворот. Голкипер в эффектном прыжке вытащил мяч из-под перекладины.

Уже в стартовой 15-минутке два лидера сборной Роман Яремчук и Руслан Малиновский заработали по желтой карточке.

Невероятный момент упустил Ярмоленко. Голкипер неуверенно отразил удар Андрея. Мяч пролетел под рукой шотландского вратаря, но первым на добивании не успел Яремчук.

Подопечные Александра Петракова были более острыми в атакующих действиях.

Робертсон классно продавил двух игроков нашей сборной, но под удар самоотверженно бросился защитник.

На 33-й минуте активность сборной была вознаграждена. Малиновский отдал невероятную передачу из глубины поля прямо на ход Ярмоленко. Андрей красиво мяч забросил за воротничок голкиперу Шотландии – 0:1.

Как Ярмоленко открыл счет в матче: смотрите видео

Как ни старались шотландцы быстро отыграться в счете в первом тайме им не удалось.

Украина с минимальным преимуществом в счете ушла на отдых.

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Не успел комментатор встречи объявить состав сборных, как счет стал 0:2 в пользу Украины. Яремчук головой перевел мяч в сетку ворот Шотландии после навесной передачи во вратарский соперник. Роман побежал праздновать взятие ворот шотландцев к украинским болельщикам.

Видео гола Яремчука

Валидольная развязка матча

Очень опасно было у украинских ворот. Макгрегор едва не стал автором гола, но мяч от ноги Бущана улетел на угловой.

После чего украинцы дважды доходили до ворот соперника, но в первом случае Караваев не дотянулся до мяча, но в этом эпизоде ​​был офсайд. А Цыганков не смог как следует обработать мяч в штрафной Шотландии.

После экватора матча было ощутимо, что украинцы начинают подсаживаться, чем пытались воспользоваться шотландцы. Макгинн упустил невероятный момент из убийственной позиции. Он сыграл на добивании, но головой пробил мимо владения Бущана.

Украина отдала инициативу сопернику. Валидальная игра началась в поединке. Украинские болельщики не раз хватались за голову.

Бущан не дал Адамсу забить в ворота Украины.

На 80-й минуте Шотландия отквитала один гол. Мяч пересек линию ворот после удара от Макгрегора, когда в этом эпизоде ​​очень неуверенно сыграл Бущан. Степаненко пытался воспрепятствовать голу, но выбил мяч уже по линии ворот – 1:2.

Видео гола Макгрегора

Довбик выбежал лицом к лицу с голкипером. Но Артем очень долго сомневался с ударом. Защитник успел добежать и выбить мяч из-под ног нападающего.

Зубков упустил невероятный момент уже в компенсированное к матчу время. Довбик поставил точку в матче – 1:3.

Сборная Украины обыграла Шотландию – 1:3 и вышла в финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Уже 5 июня "сине-желтые" сыграют против Уэльса в финальной борьбе за путевку в Катар. Невероятно!!!