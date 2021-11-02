Усик впервые получил свои пояса после победы над Джошуа: видео
2 ноября 2021 , 07:43Читати новину українською
Источник:инстаграм Александра Усика
34-летний украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, похвастался поясами, которые он завоевал в поединке с 31-летним британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Бой Усик – Джошуа состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.
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"Пояса здесь. Это не крузервейт, это уже хевивейт", – сказал Александр на видео.
Усик – Джошуа: состоится ли реванш
- Украинский боксер отобрал чемпионские титулы, которыми владел британец. Еще до объявления результатов Джошуа заговорил о реванше, он понимал, что проиграл в противостоянии.
- Британец уже активировал опцию в контракте о реванше.
- Ранее команда Усика подчеркнула, что хочет провести бой в Украине на НСК "Олимпийский".
- Недавно Джошуа заявил, что о месте боя с Усиком лучше спрашивать его промоутеров.
- Однако он заверил, что не против встретиться с Усиком в Украине.