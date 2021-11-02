Усик впервые получил свои пояса после победы над Джошуа: видео

2 ноября 2021 , 07:43
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Источник:

инстаграм Александра Усика

34-летний украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, похвастался поясами, которые он завоевал в поединке с 31-летним британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Бой Усик – Джошуа состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.

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"Пояса здесь. Это не крузервейт, это уже хевивейт", – сказал Александр на видео.

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Автор: Юрій Семенюк