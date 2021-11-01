Переговоры состоятся в Париже
Эдди Хирн уверяет, что в начале ноября он встретится с представителем команды Усика Александром Красюком. Предстоящий поединок может состояться в марте или апреле.
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У нас будет встреча в Париже. Кстати, в этом ресторане мы договорились о первом бое. Предстоит обсудить место и дату реванша. Вероятно, бой пройдет в марте или апреле,
– сказал промоутер.
Усик – Джошуа: что известно о бое-реванше
- В сентябре Усик и Джошуа встретились в Лондоне. 12-раундовое сражение завершилось победой украинца, он одержал победу единогласным решением судей.
- Украинский боксер отобрал чемпионские титулы, которыми владел британец. Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше, он понимал, что проиграл в противостоянии.
- Британец уже активировал опцию в контракте о реванше.
- Ранее команда Усика подчеркнула, что хочет провести сражение в Украине на НСК "Олимпийский".
- Недавно Джошуа заявил, что о месте боя с Усиком лучше спрашивать его промоутеров.
- Однако он заверил, что не прочь встретиться с Усиком в Украине.