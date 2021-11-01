Переговоры состоятся в Париже

Эдди Хирн уверяет, что в начале ноября он встретится с представителем команды Усика Александром Красюком. Предстоящий поединок может состояться в марте или апреле.

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У нас будет встреча в Париже. Кстати, в этом ресторане мы договорились о первом бое. Предстоит обсудить место и дату реванша. Вероятно, бой пройдет в марте или апреле,

– сказал промоутер.

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