Бій Усик – Джошуа відбувся 25 вересня 2021 року в Лондоні. Український боксер здобув перемогу одностайним рішенням суддів.

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"Пояси тут. Це не крузервейт, це вже хевівейт", – сказав Олександр на відео.

Усик – Джошуа: чи відбудеться реванш