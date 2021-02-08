Украинский боксер Александр Усик рассказал о своем куме и коллеге по профессии – Василии Ломаченко. Усик объяснил, почему Ломаченко закрыт для общения с журналистами.

Усик рассказал, что Ломаченко не будет общаться с журналистом, который "исказил" его высказывания.

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Ломаченко – очень скромный парень, и в плане общения с журналистами он закрыт. Если я нормально отношусь к тому, что некоторые журналисты перекручивают мои слова и доносят совсем иной смысл того, что я говорю, то Василий по-другому воспринимает это. Если журналист сделал так раз, то он уже никогда в жизни не возьмет у него второе интервью,

– сказал Усик.

Александр утверждает, что Ломаченко будет избегать общения с журналистом, даже если тот начнет с ним разговор. "Я думаю, что Василий как воспитанный парень скажет: "Прошу прощения, но я не могу сейчас" и пойдет", – добавил Усик.

Усик рассказал, что Ломаченко всегда говорит все в глаза.

"Он очень настоящий. Прямо настоящий мужик, который может сказать все, что он думает, в глаза. Это очень дорого стоит, потому что не каждый из друзей может это сделать. Кто-то может подумать: "Если я скажу тебе правду, ты будешь ко мне относиться по-другому". Ему на это наплевать. То, что он думает, что хочет сказать – он скажет", – резюмировал боксер.