Усик рассказал о принципиальности Ломаченко в общении с журналистами
Украинский боксер Александр Усик рассказал о своем куме и коллеге по профессии – Василии Ломаченко. Усик объяснил, почему Ломаченко закрыт для общения с журналистами.
Источник:Ходят Слухи
Усик рассказал, что Ломаченко не будет общаться с журналистом, который "исказил" его высказывания.
К слову Это большое ограбление: Усик о бое Ломаченко – Лопес
Ломаченко – очень скромный парень, и в плане общения с журналистами он закрыт. Если я нормально отношусь к тому, что некоторые журналисты перекручивают мои слова и доносят совсем иной смысл того, что я говорю, то Василий по-другому воспринимает это. Если журналист сделал так раз, то он уже никогда в жизни не возьмет у него второе интервью,
– сказал Усик.
Александр утверждает, что Ломаченко будет избегать общения с журналистом, даже если тот начнет с ним разговор. "Я думаю, что Василий как воспитанный парень скажет: "Прошу прощения, но я не могу сейчас" и пойдет", – добавил Усик.
Усик рассказал, что Ломаченко всегда говорит все в глаза.
"Он очень настоящий. Прямо настоящий мужик, который может сказать все, что он думает, в глаза. Это очень дорого стоит, потому что не каждый из друзей может это сделать. Кто-то может подумать: "Если я скажу тебе правду, ты будешь ко мне относиться по-другому". Ему на это наплевать. То, что он думает, что хочет сказать – он скажет", – резюмировал боксер.
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Мирон Маркевич назвал лучший способ воспитания Селезнева3 февраля , 18:13
-
Никто не знает как с ним боксировать, – Усик назвал наиболее перспективного украинского боксера4 февраля , 21:17