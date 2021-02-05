Надо это менять: Усик высказался о менталитете украинцев и дал совет
Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) считает, что в менталитете украинцев заложено стремление угодить всем и боязнь показать индивидуальность.
Источник: ютуб-канал "Ходят слухи"
По словам Усика, это стало следствием жизни в Советском Союзе и это надо искоренять.
К слову: Патриотизм – это то, за чем прячутся грязные люди, – Усик
Не надо всем быть хорошим и перед всеми вилять. Надо идти своей дорожкой и не идти на поводу у других. У нас немного другой менталитет, чем у иностранцев. Надо это менять. Я в семье и свое окружение это меняю. С чем связаны такие особенности менталитета украинцев? 70 лет был СССР, где была одна уравниловка,
– сказал он.
Боксер также заявил, что это все не так просто меняется.
"Над этим надо работать. Разговаривать об этом. Но люди боятся высказать свое мнение. Мы как-то прячемся и стесняемся сказать. Нам столько лет внушали что мы все равны, у нас серая одежда, что мы сейчас пожинаем плоды. Надо не бояться быть раскованными. Я учу своих детей, что вы никому ничего не должны и вам никто не должен. Работайте и у вас все будет", – подытожил Усик.
Что известно о следующем бое Усика
- Украинский боксер – официальный претендент на титул чемпиона по версии WBO в тяжелом весе. Сейчас пояс принадлежит британцу Энтони Джошуа.
- Скорее всего, Усик в апреле 2021 года встретится с британцем Джо Джойсом за титул временного чемпиона WBO. Вероятно, бой пройдет в Великобритании.
- По предварительной информации, победитель боя Усик – Джойс встретится в титульном бою с победителем противостояния Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри.
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Непобедимый боксер вдребезги разбил окровавленного соперника в чемпионском бою: видео31 января , 16:46
-
Международная федерация хоккея решила судьбу перенесенного чемпионата мира из Беларуси1 февраля , 20:20