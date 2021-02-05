Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) считает, что в менталитете украинцев заложено стремление угодить всем и боязнь показать индивидуальность.

Источник: ютуб-канал "Ходят слухи"

По словам Усика, это стало следствием жизни в Советском Союзе и это надо искоренять.

К слову: Патриотизм – это то, за чем прячутся грязные люди, – Усик

Не надо всем быть хорошим и перед всеми вилять. Надо идти своей дорожкой и не идти на поводу у других. У нас немного другой менталитет, чем у иностранцев. Надо это менять. Я в семье и свое окружение это меняю. С чем связаны такие особенности менталитета украинцев? 70 лет был СССР, где была одна уравниловка,

– сказал он.

Боксер также заявил, что это все не так просто меняется.

"Над этим надо работать. Разговаривать об этом. Но люди боятся высказать свое мнение. Мы как-то прячемся и стесняемся сказать. Нам столько лет внушали что мы все равны, у нас серая одежда, что мы сейчас пожинаем плоды. Надо не бояться быть раскованными. Я учу своих детей, что вы никому ничего не должны и вам никто не должен. Работайте и у вас все будет", – подытожил Усик.

Что известно о следующем бое Усика