Усик рассказал, подпишет ли контракт с Top Rank
Непобедимый украинский боксер Александр Усик может поменять промоутерскую компанию, которая организует его бои. Сейчас Усик сотрудничает с компанией братьев Кличко K2 Promotions.
Источник: Ходят Слухи
После поединка с Дереком Чисорой осенью 2020 года Усик откровенно начал критиковать K2 Promotions. Украинец, у которого по контракту с K2 Promotions остался всего один бой, заявил, что открыт для новых предложений.
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Перейдет ли Усик к Аруму?
Тут как тут появился Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank. Арум, который сотрудничает с Василием Ломаченко, заявил, что будет рад работать с Усиком.
34-летний украинский боксер подтвердил заинтересованность Top Rank начать сотрудничество.
Действительно Боб Арум сказал, что он заинтересован в том, чтобы поработать со мной,
– заявил Усик.
Однако украинский боксер вряд ли перейдет к Бобу Аруму. Усик напомнил, что в 2013 году Арум не захотел подписывать с ним контракт.
"Я не знаю, что должно произойти, чтобы я подписал с ним контракт", – отметил Усик.
Усик намекнул, что подпишет контракт с европейской промоутерской компанией. По словам боксера, ему нравится европейский рынок.
Кстати Промоутер Красюк впервые рассказал о дальнейшем сотрудничестве с Усиком
Когда следующий бой Усика
- Уже в апреле 2021 года Усик должен вернуться на ринг. Соперником украинца, скорее всего, станет британец Джо Джойс.
- Вероятно, на кону поединка Усика с Джойсом будет титул временного чемпиона WBO. Для Усика это может быть последний бой с K2 Promotions.
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