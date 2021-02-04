Непобедимый украинский боксер Александр Усик может поменять промоутерскую компанию, которая организует его бои. Сейчас Усик сотрудничает с компанией братьев Кличко K2 Promotions.

Источник: Ходят Слухи

После поединка с Дереком Чисорой осенью 2020 года Усик откровенно начал критиковать K2 Promotions. Украинец, у которого по контракту с K2 Promotions остался всего один бой, заявил, что открыт для новых предложений.

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Перейдет ли Усик к Аруму?

Тут как тут появился Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank. Арум, который сотрудничает с Василием Ломаченко, заявил, что будет рад работать с Усиком.

34-летний украинский боксер подтвердил заинтересованность Top Rank начать сотрудничество.

Действительно Боб Арум сказал, что он заинтересован в том, чтобы поработать со мной,

– заявил Усик.

Однако украинский боксер вряд ли перейдет к Бобу Аруму. Усик напомнил, что в 2013 году Арум не захотел подписывать с ним контракт.

"Я не знаю, что должно произойти, чтобы я подписал с ним контракт", – отметил Усик.

Усик намекнул, что подпишет контракт с европейской промоутерской компанией. По словам боксера, ему нравится европейский рынок.

Кстати Промоутер Красюк впервые рассказал о дальнейшем сотрудничестве с Усиком

Когда следующий бой Усика