Усик против Фьюри: промоутер украинца оценил вероятность поединка
Источник:Boxing Social
Александр Усик после феерической победы над Джошуа должен провести реванш с британцем. Однако известный промоутер Боб Арум хочет свести Усика в ринге с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
У Усика не думали о бое с Фьюри
Боб Арум еще до поединка Усик – Джошуа говорил, что мечтает о победе украинца и Тайсона Фьюри в противостоянии с Деонтеем Уайлдером. Арум хочет, чтобы Усик и Фьюри определили абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Примечательно Нет проблем, – Хирн заявил, что Киев имеет шанс увидеть реванш Усик – Джошуа
После победы Усика промоутер предложил провести бой между Александром и Тайсоном. Арум советует Джошуа отказаться от реванша с Усиком.
Заявление главы Top Rank прокомментировал Александр Красюк, промоутер Александра Усика. Он признался, что впервые слышит о заявлении Арума.
"Я не читал эту новость. Я впервые услышал ее от вас. Это свежая новость для меня. Я никогда не предполагал, что это может произойти. Мне нужно время, чтобы ее обдумать", – сказал Арум.
Красюк отметил, что сейчас Усик настраивается на реванш с Джошуа. Также промоутер добавил, что ожидает поражения Фьюри в поединке с Уайлдером.
На данный момент мы психологически готовимся к реваншу с Джошуа. Но дело еще в том, что я не предвижу победу Фьюри в бою с Уайлдером. Это не прогноз, а предчувствие. Я чувствую, что Уайлдер нокаутирует Фьюри,
– резюмировал промоутер Усика.
К теме Джошуа, Фьюри или Уайлдер: кто должен стать следующим соперником Усика
Усик побил Джошуа
- Непобедимый Усик 25 сентября получил 19 подряд победу на профессиональном ринге. Украинец в Лондоне победил местного любимца Энтони Джошуа.
- Усик одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе. До этого все титулы принадлежали Джошуа.
- По словам промоутера Красюка, Джошуа формально активировал опцию о реванше с Усиком. Украинский боксер хочет, чтобы бой состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Однако в команде британца настроены провести бой в другом месте. Вероятно, реванш состоится в феврале – апреле 2022 года.