В Усика не думали про бій з Ф'юрі

Боб Арум ще до поєдинку Усик – Джошуа говорив, що мріє про перемогу українця й Тайсона Ф'юрі у протистоянні з Деонтеєм Уайлдером. Арум хоче, щоб Усик та Ф'юрі визначили абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

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Після перемоги Усика промоутер запропонував провести бій між Олександром і Тайсоном. Арум радить Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.

Заяву глави Top Rank прокоментував Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика. Він зізнався, що вперше чує про заяву Арума.

"Я не читав цю новину. Я вперше почув її від вас. Це свіжа новина для мене. Я ніколи не припускав, що це може статися. Мені потрібен час, щоб її обміркувати", – сказав Арум.

Красюк зазначив, що наразі Усик налаштовується на реванш з Джошуа. Також промоутер додав, що очікує поразки Ф'юрі в поєдинку з Уайлдером.

На цей момент ми психологічно готуємося до реваншу з Джошуа. Але справа ще в тому, що я не передбачаю перемогу Ф'юрі в бою з Уайлдером. Це не прогноз, а передчуття. Я відчуваю, що Уайлдер нокаутує Ф'юрі,

– резюмував промоутер Усика.

Непереможний Тайсон Ф'юрі у ніч з 9 на 10 жовтня проведе третій бій проти Деонтея Уайлдера. Британець буде захищати титул WBC, який на початку 2020 року відібрав в американця.

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