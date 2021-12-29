Усик признался, что постоянно гонит от себя свою сожительницу: видео
Источник:24 канал
Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) эмоционально рассказал о том, как гонит от себя свою сожительницу – лень.
Во время встречи Усика с молодежью в Киеве к спортсмену обратилась девушка. "Как вы боретесь с ленью?" – спросила она.
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В шутливой форме Усик придал этому ощущению антропоморфных черт. По словам украинского боксера, она везде и постоянно сопровождает его, но он пытается показать свою силу.
"Я гоню ее! Она слабее меня. Я ей каждый день об этом говорю: "Ты слабачка! Ты слаба! Да, ты со мной живешь, везде ты со мной рядом, но ты слабая. Ты не имеешь на меня такого влияния, которое я имею на тебя", – сказал боксер.
Усик – Джошуа: когда реванш
- В сентябре Усик сенсационно победил британского боксера и отобрал у него чемпионские титулы. После поражения Джошуа активировал опцию о реванше.
- Команда Александра подчеркнула, что хочет, чтобы следующий поединок между украинцем и британцем состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Однако промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
- Неожиданно еще один британский боксер Тайсон Фьюри заявил о своем желании выйти на ринг против Усика. Александр также отметил, что хотел бы встретиться с "Цыганским королем". Но WBC обязала Фьюри сразиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
- Реванш должен состояться до 25 апреля 2022 года, Джошуа уже начал подготовку к бою.