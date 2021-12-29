Во время встречи Усика с молодежью в Киеве к спортсмену обратилась девушка. "Как вы боретесь с ленью?" – спросила она.

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В шутливой форме Усик придал этому ощущению антропоморфных черт. По словам украинского боксера, она везде и постоянно сопровождает его, но он пытается показать свою силу.

"Я гоню ее! Она слабее меня. Я ей каждый день об этом говорю: "Ты слабачка! Ты слаба! Да, ты со мной живешь, везде ты со мной рядом, но ты слабая. Ты не имеешь на меня такого влияния, которое я имею на тебя", – сказал боксер.

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