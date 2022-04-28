Хирн: Джошуа нужно изменить свой стиль
Эдди Хирн в очередной раз назвал дату 23 июля как возможным днем реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Промоутер британского боксера добавил, что украинцу не следует ждать того Энтони, который был на ринге в первой встрече.
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По его словам, стороны согласовывают официальную дату поединка. Он заверил, что поединок уж точно состоится в июле.
Хирн заявил, что Джошуа проанализировал свои ошибки в первом поединке, поэтому во время реванша их уже не повторит. Всем следует ждать на ринге совсем другого Энтони, признавшего, что неправильно подошел к бою против соперника из Украины.
Джошуа необходимо изменить свой стиль, действовать более агрессивно. Все понимают, что ему тоже нужно быть умным. Я думаю, он может это сделать. Я искренне верю, что Джошуа может одержать победу в этом бою. Он верит, что может выиграть, и мы не можем дождаться, когда устроим этот поединок,
– сказал промоутер британского боксера.
Реванш Усик – Джошуа: коротко о главном
- В первом поединке украинец одержал победу по единогласному решению судей.
- Реванш Усик – Джошуа может состояться в Саудовской Аравии, также рассматриваются еще несколько вариантов, среди которых Великобритания.
- Для подготовки к поединку Александр уехал из родной страны, где служил в терробороне столицы Украины.
- Усик открыл свой благотворительный фонд для помощи Украине.
- Перед поединком Александр сменил имидж, вернув себе казацкую чубу.