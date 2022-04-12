Новый имидж Усика
Александр Усик ожидает официального подтверждения реванша против Энтони Джошуа и начала тренировочного лагеря. В свободное время украинский боксер решил сменить свой имидж.
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В инстаграмме чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO решил поделиться новой прической, которая уже так хорошо знакома его поклонникам.
Ранее боксер уже выходил на ринг с казацкими челками. В народе еще называют "оселедец".
Все будет Украина,
– подписал фотографию Усик.
Новая прическа Александра Усика / Фото с инстаграммы боксера
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- В ближайшие недели стороны должны согласовать все детали реванша и подписать контракт. Поединок может состояться не на глазах родных фанатов Джошуа – в Великобритании. Также на бой претендуют сразу несколько стран.
- Боксеры могут провести поединок в конце июня 2022 г., а может быть перенесен на июль. Все потому, что Энтони только недавно начал тренироваться под руководством нового наставника.
- Промоутер Усика опроверг безумный гонорар от шейхов за поединок.