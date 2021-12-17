Усик подождет: названа дата и место следующего боя Фьюри

Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), высказался относительно организации поединка между его подопечным и Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

Промоутер озвучил примерные сроки проведения поединка. По словам Уоррена, раньше весны ждать боя не стоит.

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"Нужно быть реалистами и ориентироваться на время года. Первое, это, конечно, бой на стадионе, а из всех стадионов с крышей у нас только арена в Кардиффе. От этого и отталкиваемся. В марте мы не выйдем на улицу в шортах, не так ли? А еще учтем разгар футбольного сезона, так что это будет проблема, с какой стороны ни зайди. В целом Кардифф является фаворитом (как место проведения поединка)", – отметил Уоррен.

Ранее Уоррен заявил, что в контракте на этот бой не будет пункта о реванше.

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