Реванш Усик – Джошуа: все что стоит знать о главном бое 2022 года

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут реванш и определят чемпиона мира в тяжелом весе. Все, что стоит знать о бое 20 августа – в материале 24 канала.

Усик – Джошуа 2: главное

Что: бой между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой получил название "Ярость на Красном море" (Rage on the Red Sea)

бой между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой получил название "Ярость на Красном море" (Rage on the Red Sea) Где: Джидда, Саудовская Аравия

Джидда, Саудовская Аравия Когда: суббота, 20 августа. Начало после 22:00

суббота, 20 августа. Начало после 22:00 Трансляция: на платформе Megogo и интерактивном канале "Megogo Гонг", на региональных каналах "Суспильного", на канале "2+2", на сайте Parimatch и в официальном приложении компании, на сайте 24 канала.

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Чемпионские звания на кону

Тяжелый вес в боксе считается элитным. Следовательно, и бой за сразу несколько чемпионских поясов в тяжелом весе будет главным в году. На кону боя Усик – Джошуа 2 будут стоять чемпионские звания по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, а также вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring.

В профессиональном боксе абсолютным чемпионом мира считается боксер, владеющий чемпионскими поясами четырех главных организаций – WBA, WBC, IBF и WBO. Усик после победы над Джошуа выиграл три из них. Пояс WBC принадлежит Тайсону Фьюри. До этого Усик был абсолютным чемпионом мира в крузервейте (первый тяжелый вес). Он от них отказался, перейдя в тяжелый вес.

Эти чемпионские пояса Усик выиграл у Джошуа во время первого боя 25 сентября 2021 года в Лондоне. Тогда украинец победил решение судей. Там же стороны договорились, что проведут реванш.

Долгая дорога к реваншу

Предварительно планировалось, что реванш Усик – Джошуа будет проведен в апреле или мае 2022 года. Но из-за начала войны в Украине эти планы пришлось изменить. Неизвестно было, произойдет ли этот бой вообще. И даже была информация, что Усика могут лишить чемпионских поясов. Хотя такое решение вызвало бы немалый скандал не только в мире бокса, но и вообще.

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Усик с начала войны не думал о предстоящем бое против Джошуа. Ведь вернулся в Украину и вступил в тероборону.

И все же со временем он согласился провести бой против Джошуа. По словам его промоутера Александра Красюка, к такому решению его склонили военные. Ведь бой Усика привлечет очередное внимание к Украине.

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После этого боксер отправился за границу, где и начал полноценную подготовку к бою. Местом проведения избрали город Джидда в Саудовской Аравии.

Деньги, деньги, деньги

Город Джидда выбрали не случайно. Ведь представители Саудовской Аравии немало заплатили, чтобы бой произошел именно там. По данным британских СМИ, речь идет о 80 миллионах долларов. Многие воспринимают эту сумму как гонорары боксерам за бой, хотя это не совсем так. Ведь из этой суммы будет еще немало разных расходов, прежде чем она дойдет до боксеров.

К слову о гонорарах. На этот раз боксеры получат одинаковые суммы за этот бой, не зависимо от его результата. Например, за первый бой Усик – Джошуа украинец получил 20%, а остальное досталось британцу, хоть он и проиграл.

Усик в интервью рассказывал, что за первый бой против Джошуа он получил 1,6 миллиона фунтов стерлингов чистыми. Но это после уплаты налогов и всех расходов на подготовку к бою.

Окончательная сумма, сколько Усик получит за этот бой, будет известна не скоро. Ведь часть гонорара составит доход от продаж прав на трансляцию этого боя. Его по всему миру будут транслировать по системе PPV (Pay-per-view, плата за просмотр). И в зависимости от количества зрителей будет определяться сумма гонорара.

Трансляция в Украине

Если по всему миру любителям бокса придется заплатить за просмотр поединка, то в Украине трансляция будет бесплатной. Усик решил выкупить права на показ этого боя в Украине и дать возможность транслировать его бесплатно на разных платформах. Свое решение он объяснил тем, что украинцы могут лучше использовать эти средства, которые должны были потратить на покупку трансляции – в поддержку украинской армии.

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Следовательно, в Украине бой Усик – Джошуа можно будет посмотреть как по телевидению, так и онлайн:

на платформе Megogo и интерактивном канале "Megogo Гонг",

на региональных каналах "Суспильного",

на канале "2+2",

на сайте Parimatch и в официальном приложении компании,

на сайте 24 канала (текстовая онлайн-трансляция для тех, кто не имеет возможности смотреть видео онлайн, но хочет знать весь ход боя)

Бой Усик – Джошуа будет последним на вечере бокса. Если трансляция начнется в 22:00, то выход боксеров на ринг стоит ожидать ближе к полуночи.

Что прогнозируют букмекеры

Бой Усик – Джошуа 2 обещает подарить шоу с большой интригой. У каждого боксера есть свои сильные и слабые стороны. Джошуа понимает, что вряд ли он выиграет, если бой снова продлится все 12 раундов. Так что будет полагаться на то, чтобы нокаутировать украинца еще до 10 раунда.

Но Усик тоже должен быть к такому готов. Он достаточно подвижный, хорошо работает ногами и умеет держать удар. Во время этого боя может сделать ставку на то, чтобы раунд за раундом набирать очки. И в зависимости от хода поединка уже в чемпионских раундах отправить соперника в нокаут.

Букмекерская компания Favbet принимает ставки на победу Усика в бою против Джошуа с коэффициентом 1,66. На победу Джошуа выставили коэффициент 2,75. На то, что сражение закончится нокаутом – 4,8, а на технический нокаут как конец боя – 2,4.