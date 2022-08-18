Уже в субботу состоится знаменательное событие в мире бокса. Украинец Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. На кону – чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
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Главное о бое-реванше Усика против Джошуа:
- В сентябре прошлого года Александр одолел Энтони по единогласному решению судей. Это позволило Усику стать обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
- Джошуа воспользовался правом на реванш, поэтому теперь украинцу предстоит защитить свои награды. Ради этого сражения Александр выехал из Украины в марте и начал подготовку.
- Первое сражение прошло в Лондоне, на "поле соперника". Новый поединок решили провести в Саудовской Аравии в городе Джидде. Дата – 20 августа 2022 года.
- Букмекеры называют Усика фаворитом боя против Джошуа. Коэффициент на триумф украинца составляет 1,65, в то время как на AJ – 2,55. Ничья оценивается в 19,00.