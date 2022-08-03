Не все боксеры и их промоутеры любят рассказывать, сколько они заработали на боях. И причин несколько. Ситуация с боем Усика против Джошуа не стала исключением, сообщает 24 канал.

Достойно внимания Промоутер Усика рассказал, кто готовит боксера к реваншу с Джошуа

Одинаковые гонорары

Пока точно известно, что оба боксера за этот бой получат одинаковые гонорары. Несмотря на то, что Усик – обладатель трех чемпионских поясов. Обычно чемпионы получают гораздо больше. В некоторых случаях могло дойти до 80 на 20. Именно так было и в первом бою между Усиком и Джошуа. Поскольку британец был чемпионом, поэтому ему досталось гораздо больше, несмотря на то, что он проиграл.

Ведь все зависит от боксеров, точнее медийности соперников. Усик хоть и чемпион сейчас, но больше внимания в этом бою, а значит, и зрителей, которые будут платить за трансляцию, имеет именно Джошуа. Стороны договорились о равномерном распределении.

80 миллионов долларов за бой

Второй бой Усик – Джошуа примет город Джидда в Саудовской Аравии. Журналист talkSPORT Майкл Бенсон написал, что за это право организаторы получили 80 миллионов долларов. Следовательно, было предположение, что именно эти средства и будут распределены между боксерами как призовые. Поэтому Усик должен получить 40 миллионов долларов.

Однако это не вполне отвечает действительности. Даже если сумма в 80 миллионов долларов и верна, то по ее распределению не учтены многие другие расходы. К примеру – гонорары боксерам, которые тоже будут биться в этот вечер. В андеркарте запланировано еще семь боев. Среди них будут и те, кто будет определять претендентов на чемпионские пояса.

Кроме того, сама организация вечера бокса требует немалых затрат.

Несмотря на это, в DailyStar указывают, что Усик может получить около 30 миллионов долларов. Однако это до уплаты налогов и других расходов. Так что если эта цифра подтвердится, то это будет рекордный гонорар для украинского боксера в его карьере.

Дополнительные доходы

В то же время организаторы боя получат дополнительные доходы. Например – от продажи рекламы. Но больше всего надежды – на продажу прав на трансляцию боя Усик – Джошуа. Такие бои транслируются по системе PPV (Pay-per-view, оплата за просмотр). И часть средств от этой оплаты уходит как гонорар боксерам. Однако подсчет этого дохода производится значительно позже.

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Сколько Усик получил за первое сражение против Джошуа

Британские СМИ после первого боя между боксерами писали, что Усик заработал около 18 миллионов долларов. Сам боксер эту информацию опроверг. По его словам, чистыми он получил 1,6 миллиона фунтов (или почти 2,2 миллиона долларов). Это после уплаты налогов. При этом он тогда получил лишь 20% от дохода за бой.

Однако здесь стоит отметить, что боксер тогда говорил о сумме, которая у него осталась после боя, и из которой уже были вычтены не только налоги, но и подготовка к самому бою. Ведь он оплачивает во время подготовки все – команду тренеров и специалистов, проживание и питание, спарринг-партнеров и т.д.

По словам Усика, только один спарринг-партнер стоит не менее 1,5 тысячи долларов в неделю. Таких спарринг-партнеров в лагере боксера во время подготовки может быть несколько. А сама подготовка к бою может занять и до 10-15 недель.