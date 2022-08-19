Усик: Мы не должны терять свою этничность

Александр заверил, что находится в хорошем настроении и ожидает церемонии взвешивания, которая состоится около 14:00. Об этом он рассказал в телемарафоне "Единые новости", сообщает 24 канал.

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Все хорошо, настроение хорошее, ждем сегодня взвешивания. Сейчас пойду пообщаюсь со своей командой или женой,

– рассказал Усик.

Непобедимый боксер рассказал, что ел сегодня на завтрак.

"Каша овсяная с медом, бутерброд с яйцом и авокадо, фрукты, орешки, кофе, вода", – сказал украинский чемпион.

Уже в неделю боксер не имеет серьезных тренировок. Однако ежедневно он выполняет определенные физические упражнения.

"Уже как неделю у нас нет таких масштабных тренировок. Это, в основном, долгая зарядка, мы выполняем наработки, которые мы делали в тренировочном лагере. Это школа бокса, движения, растяжка, может быть кардио", – сказал Александр.

Украинский чемпион пришел на пресс-конференцию по Энтони в образе казака. В конце дуэли взглядов он исполнил гимн сечевых стрелков "Ой, в лугу красная калина". Александр рассказал, почему решил прийти на встречу с соперником именно в таких одеждах.

Это все на сердце ложится, здесь нет такого, что я совершил что-то невероятное. Это часть того, чем я живу. Я показывал это в 2012 году на олимпийских играх. Это должен делать каждый. Не стоит делать из меня героя. Я уже давно хотел сделать чуб перед вторым боем из Джошуа. Что касается песни, это тоже сразу пришло, на сердце легло. Подумал, что надо спеть сейчас. Каждый это должен делать, мы не должны терять свою этничность и свои традиции, которые у нас очень богаты.

– подчеркнул спортсмен.

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