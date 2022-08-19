Усик – Джошуа 2: головне

Що: бій між чемпіоном світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Бій отримав назву "Лють на Червоному морі" (Rage on the Red Sea)

бій між чемпіоном світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Бій отримав назву "Лють на Червоному морі" (Rage on the Red Sea) Де: Джидда, Саудівська Аравія

Джидда, Саудівська Аравія Коли: субота, 20 серпня. Початок після 22:00

субота, 20 серпня. Початок після 22:00 Трансляція: на платформі Megogo та інтерактивному каналі "Megogo Гонг", на регіональних каналах "Суспільного", на каналі "2+2", на сайті Parimatch та в офіційному додатку компанії, на сайті 24 каналу.

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Чемпіонські звання на кону

Важка вага в боксі вважається елітною. Відтак і бій за одразу декілька чемпіонських поясів у важкій вазі буде головним в році. На кону бою Усик – Джошуа 2 будуть стояти чемпіонські звання за версіями IBF, WBA, WBO, IBO, а також вакантний титул чемпіона світу за версією The Ring.

У професійному боксі абсолютним чемпіоном світу вважається боксер, який володіє чемпіонськими поясами чотирьох головних організацій – WBA, WBC, IBF та WBO. Усик після перемоги над Джошуа виграв три з них. Пояс WBC належить Тайсону Ф'юрі. До цього Усик був абсолютним чемпіоном світу у крузервейті (перша важка вага). Він від них відмовився, коли перейшов у важку вагу.

Ці чемпіонські пояси Усик виграв в Джошуа під час їх першого бою 25 вересня 2021 року в Лондоні. Тоді українець переміг рішенням суддів. Там же сторони домовилися, що проведуть реванш.

Довга дорога до реваншу

Попередньо планувалося, що реванш Усик – Джошуа проведуть у квітні або травні 2022 року. Але через початок війни в Україні, ці плани довелося змінити. Невідомо було, чи цей бій взагалі відбудеться. І навіть була інформація, що Усика можуть позбавити чемпіонських поясів. Хоча таке рішення викликало б чималий скандал не лише у світі боксу, але й загалом.

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Усик з початку війни не думав про майбутній бій проти Джошуа. Адже повернувся в Україну та вступив до тероборони.

Та все ж таки згодом він погодився провести бій проти Джошуа. За словами його промоутера Олександра Красюка, до такого рішення його схилили військові. Адже бій Усика приверне чергову увагу до України.

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Після цього боксер відправився закордон, де і розпочав повноцінну підготовку до бою. Місцем проведення обрали місто Джидда в Саудівській Аравії.

Гроші, гроші, гроші

Місто Джидда обрали не випадково. Адже представники Саудівської Аравії чимало заплатили, щоб бій відбувся саме там. За даними британських ЗМІ, мова йде про 80 мільйонів доларів. Багато хто сприймає цю суму як гонорари боксерам за бій, хоча це не цілком так. Адже з цієї суми буде ще чимало різних видатків, перш ніж вона дійде до боксерів.

До слова про гонорари. Цього разу боксери отримають однакові суми за цей бій, не залежно від його результату. Для прикладу, за перший бій Усик – Джошуа українець отримав 20%, а решта дісталося британцю, хоч він і програв.

Усик в інтерв'ю розповідав, що за перший бій проти Джошуа він отримав 1,6 мільйона фунтів стерлінгів чистими. Але це після сплати податків та усіх витрат на підготовку до бою.

Остаточна сума, скільки Усик отримає за цей бій, буде відома не скоро. Адже частина гонорару складе дохід від продажу прав на трансляцію цього бою. Його у всьому світі будуть транслювати за системою PPV (Pay-per-view, плата за перегляд). І в залежності від кількості глядачів, буде визначатися сума гонорару.

Трансляція в Україні

Якщо у всьому світі любителям боксу доведеться заплатити за перегляд поєдинку, то в Україні трансляція буде безкоштовною. Усик вирішив викупити права на показ цього бою в Україні й дати можливість транслювати його безкоштовно на різних платформах. Своє рішення він пояснив тим, що українці можуть краще використати ці кошти, які б мали витратити на купівлю трансляції – на підтримку української армії.

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Відтак в Україні бій Усик – Джошуа можна буде подивитися як по телебаченню, так і онлайн:

на платформі Megogo та інтерактивному каналі "Megogo Гонг",

на регіональних каналах "Суспільного",

на каналі "2+2",

на сайті Parimatch та в офіційному додатку компанії,

на сайті 24 каналу (текстова онлайн-трансляція для тих, хто не має змоги дивитися відео онлайн, але хоче знати весь перебіг бою)

Бій Усик – Джошуа буде останнім на вечорі боксу. Тож якщо трансляція розпочнеться о 22:00, то вихід боксерів на ринг варто очікувати ближче до півночі.

Що прогнозують букмекери

Бій Усик – Джошуа 2 обіцяє подарувати шоу з чималою інтригою. В кожного з боксерів є свої сильні та слабкі сторони. Джошуа розуміє, що навряд чи він виграє, якщо бій знову триватиме всі 12 раундів. Тож покладатиметься на те, щоб нокаутувати українця ще до 10 раунду.

Але Усик теж має бути до такого готовий. Він доволі рухливий, добре працює ногами та вміє тримати удар. Тож і в цьому бою може зробити ставку на те, щоб раунд за раундом набирати очки. І в залежності від ходу поєдинку, вже в чемпіонських раундах відправити суперника в нокаут.

Букмекерська компанія Favbet приймає ставки на перемогу Усика в бою проти Джошуа з коефіцієнтом 1,66. На перемогу Джошуа виставили коефіцієнт 2,75. На те, що бій закінчиться нокаутом – 4,8, а на технічний нокаут як кінець бою – 2,4.