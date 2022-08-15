Усик с первых дней войны активно принял участие в обороне Украины. Несмотря на то, что боксер в то время находился за границей, он уже 26 февраля был в Киеве, где вступил в ряды самообороны. А после этого начал активно помогать и нуждающимся в помощи через войну, основав благотворительный фонд. Эту информацию подтвердил его промоутер Александр Красюк.

Узнайте больше Почему Усик принял бой с Джошуа и как война повлияла на бокс: интервью с промоутером Красюком

Но на этом боксер решил не останавливаться. Теперь в его планах – собрать один миллион долларов для закупки 100 автомобилей для защитников и защитниц Украины. Сбор этих средств будет проходить во время боя Усик – Джошуа, который покажут в Украине бесплатно. Где можно посмотреть бой Усик – Джошуа онлайн и по телевидению – узнавайте по ссылке.

При условии, что сумма донатов превысит один миллион долларов, остальная сумма будет израсходована на продуктовые наборы, которые будут переданы внутренне перемещенным лицам и нуждающимся в помощи.

Напомним, на кону поединка Усик – Джошуа будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе. Ими владеет украинец, завоевавший их в бою против Джошуа 26 сентября 2021 года в Лондоне. 20 августа 2022 года боксеры проведут реванш в городе Джидда в Саудовской Аравии.