Боксер Александр Усик выкупил права на показ своего чемпионского боя против Энтони Джошуа. Следовательно, в Украине этот бой покажут бесплатно, и он будет доступен на многих телеканалах и платформах в интернете. Усик свое решение объяснил желанием, чтобы украинцы потратили средства на покупку трансляции на другие цели, а именно помощь украинской армии. Следовательно, трансляция боя Усик – Джошуа 2 в Украине будет бесплатной.

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Кто будет транслировать бой

Организаторы боя договорились, что в Украине будет немалый список каналов и сайтов, где будет доступна трансляция боя Усик – Джошуа 2:

на платформе Megogo и интерактивном канале "Megogo Гонг",

на региональных каналах "Суспильного",

на канале "2+2",

на сайте Parimatch и в официальном приложении компании,

на сайте 24 канала (текстовая онлайн-трансляция для тех, кто не имеет возможности смотреть видео онлайн, но хочет знать весь ход боя)

Когда начнется бой

Реванш Усик – Джошуа станет главным сражением вечера 20 августа в Джидде. Все спортивное событие получило название "Ярость на Красном море" (Rage on the Red Sea) и посвящено этому бою. Следовательно, Усик и Джошуа выйдут последними на ринг.

Трансляция вечера бокса начнется в 22.00 по киевскому времени. Что касается боя Усик – Джошуа 2, то выход боксеров ожидается около полуночи.

Благотворительный сбор средств при трансляции.

В течение всей трансляции вечера будет открыт сбор средств на нужды ВСУ. Александр Усик вместе с партнерами преследует цель собрать 1 миллион долларов, за который будет приобретено 100 автомобилей для защитников и защитниц Украины!

Сбор будет проводить благотворительный фонд украинского чемпиона Usyk Foundation, который в течение пяти месяцев войны помогает пострадавшим от российской агрессии украинцам. При условии, что сумма донатов превысит 1 миллион долларов, остальная сумма будет израсходована на продуктовые наборы, которые будут переданы внутриперемещенным лицам и нуждающимся в помощи.