Команда непереможного Олександра Усика досі не домовилися про бій з Джо Джойсом. Сторони боксерів все ще узгоджують деталі зустрічі, хоча команда Джойса повідомила позитивні новини.

Чи буде титул на кону бою?

Френк Уоррен, промоутер Джо Джойса, заявив, що сторони дійсно ведуть перемовини. За його словами, ситуація проясниться наступного тижня.

Варте уваги Наступний бій Усика може відбутися в Україні: відома дата

Ми ведемо переговори, все ще перебуваємо на етапі переговорів. Сподіваюся, ми прийдемо до того, до чого повинні прийти, щоб влаштувати цей поєдинок. Ми спілкуємося, і я сподіваюся, що домовимося про бій. Я думаю, ми про все дізнаємося десь на наступному тижні,

– сказав Уоррен.

Разом з тим, Уоррен заявив, що далеко не факт, що на кону поєдинку буде тимчасовий титул чемпіона WBO. Також зі слів Уоррена можна зробити висновок, що бій ще не відправлений на промоутерські торги.

"Чи призначила WBO цей поєдинок за тимчасовий титул? На цей момент все залежить від переговорів. Якщо ми не зможемо домовитися, то тоді вони відправлять бій на промоутерські торги", – підсумував промоутер.

Що відомо про бій Усик – Джойс

За попередньою інформацією, WBO офіційно призначила поєдинок між Усиком та Джойсом за титул "тимчасового" чемпіона світу.

Під час переговорів про бій у представників боксерів виникли проблеми. Повідомлялося, що сторона Усика не прийняла умови Джойса.

Тому організатор поєдинку начебто має визначиться на промоутерських торгах. Експерти оцінюють вартість бою у 5 мільйонів доларів.

оцінюють вартість бою у 5 мільйонів доларів. Досі не названі ні дата, ні місце поєдинку. Уоррен заявляв, що бій може відбудеться у травні-червні. Ймовірно, дату зустрічі вирішили змістити на літо, щоб вболівальники могли відвідати шоу.

Джойс говорив, що поєдинок може відбутися у Великій Британії. Натомість тренер Усика висловив сподівання, що наступний бій Усика відбудеться в Україні.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24