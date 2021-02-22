Команда Александра Усика не смогла договориться о бое с представителями британца Джо Джойса. Теперь судьба поединка определится на так называемых промоутерских торгах.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал об организации поединка Усик – Джойс.

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Мы будем участвовать в торгах

Промоутер подтвердил, что WBO назначила бой Усика против Джойса за временный титул. Таким образом, Усик или Джойс в будущем должен встретиться с победителем боя Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри.

Хирн заявил, что Matchroom Boxing будет участвовать в промоутерских торгах. Хирн сотрудничает с Усиком.

Считаю, что промоутерские торги пройдут через пару недель. Конечно, мы будем участвовать в торгах, это хороший бой. Мы заинтересованы в его организации,

– сказал Хирн.

Также представителем Усика является промоутерская компания К2 Promotions. Александр Красюк, глава К2 Promotions, говорил, что предложение команды Джойса не устроило сторону украинца. Интересы Джойса представляет Фрэнк Уоррен.

Рыночная цена боя Усик – Джойс до 5 миллионов евро

На промоутерских торгах будет разыгрываться право организовать бой Усика с Джойсом. Как сообщает Champion, участие в торгах может принять любая промоутерская компания.

Компания, которая в ходе торгов предложит наибольшую сумму, станет организатором боксерского шоу. Предложение, победившее на аукционе, составит призовой фонд поединка.

Николай Ковальчук, бывший адвокат Усика, считает, что стоимость боя составит до 5 миллионов евро.

"Все зависит от стоимости платной трансляции и количества фанов бокса, которые ее приобретут. Бой может сгенерировать 2 миллиона евро доходов. В наиболее благоприятном случае – до 5 миллионов. Более реалистичная цифра – 3-4 миллиона евро", – рассказал Ковальчук.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24