Умножьте эту цифру на 40: известно, какая сумма устроит Джошуа для отсрочки боя против Усика

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал сумму, ради которой британец откажется от реванша с Александром Усиком. Однако пока они не обсуждали эту возможность.

Джошуа устроит 40 миллионов долларов

По словам промоутера, Джошуа откажется от предстоящего поединка с Усиком, если ему заплатят 40 миллионов долларов. Также он утверждает, что между двумя командами ведутся переговоры.

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Семизначная сумма отступных? Один миллион? Если вы хотите, чтобы Джошуа не дрался с Усиком, то умножьте эту цифру на 40. Сейчас между двумя командами идет диалог, но мы пока не общались об этом с Джошуа,

– заявил Хирн.

Но промоутер не обсуждал с Энтони такую ​​возможность.

"Я разберусь с этим, а когда пойму, что в этом есть возможность для Энтони и 258 Management, мы сядем с ними и все распишем. Но я не буду делать этого, пока не появится правильный случай", – сказал промоутер британца.

Он добавил, что они готовы рассмотреть выгодные предложения, но сейчас это просто разговоры между командами. Хирн убеждает, что Джошуа планирует драться с Усиком.

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