Умножьте эту цифру на 40: известно, какая сумма устроит Джошуа для отсрочки боя против Усика
Источник:ютуб-канал Boxing King Media
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал сумму, ради которой британец откажется от реванша с Александром Усиком. Однако пока они не обсуждали эту возможность.
Джошуа устроит 40 миллионов долларов
По словам промоутера, Джошуа откажется от предстоящего поединка с Усиком, если ему заплатят 40 миллионов долларов. Также он утверждает, что между двумя командами ведутся переговоры.
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Семизначная сумма отступных? Один миллион? Если вы хотите, чтобы Джошуа не дрался с Усиком, то умножьте эту цифру на 40. Сейчас между двумя командами идет диалог, но мы пока не общались об этом с Джошуа,
– заявил Хирн.
Но промоутер не обсуждал с Энтони такую возможность.
"Я разберусь с этим, а когда пойму, что в этом есть возможность для Энтони и 258 Management, мы сядем с ними и все распишем. Но я не буду делать этого, пока не появится правильный случай", – сказал промоутер британца.
Он добавил, что они готовы рассмотреть выгодные предложения, но сейчас это просто разговоры между командами. Хирн убеждает, что Джошуа планирует драться с Усиком.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Украинец 25 сентября сенсационно победил британского боксера и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе.
- После этого Джошуа объявил, что активировал опцию о реванше, прописанную в контракте.
- Отмечалось, что предстоящее противостояние между боксерами может произойти уже весной 2022 года.
- Вместо этого появился еще один желающий встретиться с Усиком на ринге. Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что надеется на отказ Энтони от реванша. Тем временем он мог бы устроить противостояние с украинцем.
- Сам же Александр не раз говорил, что хотел бы выйти на ринг против Фьюри.
- Промоутер украинца Александр Красюк отметил, что бой с Тайсоном может произойти только после реванша с Джошуа. Также поединок будет возможным, если британец "отойдет в сторону".