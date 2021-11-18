Вызов для Усика

Промоутер Усика отметил важность реванша с Джошуа. На данный момент украинец готовится к поединку с Энтони, потому что этот бой прописан в контракте.

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Тем не менее, Усик также хотел бы посоревноваться с Фьюри. В первую очередь, украинский боец ​​хочет проверить свои силы и бросить самому себе вызов.

Это большой вызов для него – провести три боя подряд с элитными супертяжеловесами, но он здесь ради этого. Он хочет бросить вызов себе,

– сказал промоутер.

По словам Красюка, Усик уверен в себе, поэтому хочет посоревноваться с Джошуа и снова победить его. Как только он победит британца, сразу перейдет к Тайсону Фьюри.

Фьюри стремится к встрече с украинцем