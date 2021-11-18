Вызов для Усика
Промоутер Усика отметил важность реванша с Джошуа. На данный момент украинец готовится к поединку с Энтони, потому что этот бой прописан в контракте.
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Тем не менее, Усик также хотел бы посоревноваться с Фьюри. В первую очередь, украинский боец хочет проверить свои силы и бросить самому себе вызов.
Это большой вызов для него – провести три боя подряд с элитными супертяжеловесами, но он здесь ради этого. Он хочет бросить вызов себе,
– сказал промоутер.
По словам Красюка, Усик уверен в себе, поэтому хочет посоревноваться с Джошуа и снова победить его. Как только он победит британца, сразу перейдет к Тайсону Фьюри.
Фьюри стремится к встрече с украинцем
- После сенсационной победы Усика над Джошуа, а также после фантастического нокаута Фьюри в поединке с Деонтеем Уайлдером, промоутеры начали говорить о возможном бое британца и украинца за звание абсолютного чемпиона мира.
- Усик заявил, что хотел бы встретиться с еще одним британцем на ринге.
- Тайсон пока не планирует проводить обязательную защиту титула WBC против Диллиана Уайта из-за судебной волокиты.
- Главной целью Фьюри стал поединок против Усика за звание абсолютного чемпиона мира. В команде британца надеются, что Энтони Джошуа откажется от реванша.