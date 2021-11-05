"Мое дело – думать о себе"

Александр Усик отметил, что обе команды уже готовятся к проведению второго боя.

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Реванш определенно состоится. Промоутеры уже работают над этим. Бой может состояться уже весной. Это скорей всего,

– сказал Усик.

Украинский боксер подчеркнул, что не акцентирует внимание на соперниках, его главная цель – это работа над собой.

"Я не думаю о своих соперниках и об их шансах в бою со мной. Мое дело – думать о себе, улучшать себя каждый день", – добавил Александр.

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