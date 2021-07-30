Снова вернулись к кандидатуре Матвиенко

Клуб из Лондона рассматривает приобретение еще одного украинского футболиста. Николай Матвиенко может усилить защитную линию команды.

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Перед стартом нового сезона АПЛ Вест Хэм хочет решить проблемы в обороне. Руководство команды видит в Матвиенко стабильного и надежного игрока, который сможет укрепить защиту. Также клуб, за который выступает Андрей Ярмоленко, рассматривает возможность приобретения защитника Валенсии Муктара Диакаби.

Напомним, что еще в августе 2020 года появилась первая информация о заинтересованности от англичан. Сообщалось, что футболист был приоритетным трансфером для Вест Хэма. Но все осталось на уровне слухов. Матвиенко приятно удивляет тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса своей универсальностью, так как украинец может сыграть не только центрбеком, но и на фланге обороны.

К слову. Контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до конца июня 2025 года. Поэтому клубу придется выложить за Николая минимум 11 миллионов евро (по данным Transfermarkt). Однако дончане точно захотят выручить за защитника больше. В новом сезоне-2021/2022 Матвиенко уже успел сыграть в дебютном поединке против Ингульца. Защитник провел на поле все 90 минут. Встреча завершилась сложной победой Шахтера 2:1.

Кто интересовался Николаем Матвиенко