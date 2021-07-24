Шахтер – Ингулец 2:1

Голы: Траоре, 12, Алан Патрик, 34 – Майкл, 81

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Шахтер со стартовым свистком предложил столь высокий темп и интенсивность, что голы в ворота Ингула были вопросом только времени.

Уже на первой минуте Додо на пару с Соломоном едва не занесли мяч в ворота Гальчука. Атаки Шахтера увенчались успехом на 12 минуте. Соломон с левого фланга прострелил в штрафную, где удачно на ближней штанге сыграл Траоре и забил свой первый гол в УПЛ.

Шахтер настолько уверенно играл, что угроза у ворот "горняков" могла возникнуть только в результате ошибки. Так и произошло на 16 минуте, когда Матвиенко неудачно обработал мяч. Ситало вышел на рандеву с Трубиным, но не переиграл голкипера.

На 23 минуте динамические атаки Шахтера едва не увенчались голом Педриньо: мяч пролетел над воротами. В середине тайма Шахтер удвоил преимущество. Алан Патрик красиво обыгрался с Тарасом Степаненко, после чего переиграл голкипера.

Сразу после перерыва опасный момент создал Манор Соломон. Израильтянин красивым ударом целил в нижний угол, но совсем немного не попал в створ ворот. На 65 минуте Манор имел еще один момент. Соломон получил мяч в штрафной и пробил в штангу.

Неудержимый Соломон на 73 минуте пробил в третий раз во втором тайме. Манор нанес красивый удар из пределов штрафной, и голкипер Ингульца снова спас свою команду.

Возвращение интриги

Несмотря на то, что Шахтер контролировал игру, Ингулец неожиданно вернул интригу на 81 минуте. Подопечным Лавриненко удалась качественная атака, которую точным ударом из пределов штрафной завершил Майкл!

После забитого гола Ингулец не остановился и смело пошел вырывать ничью. Но на камбэк клуб из села Петрово не был в состоянии. Победа Шахтера!

Шахтер – Ингулец видеообзор