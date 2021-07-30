Знову повернулись до кандидатури Матвієнка
Клуб із Лондона розглядає придбання ще одного українського футболіста. Микола Матвієнко може підсилити захисну лінію команди.
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Перед стартом нового сезону АПЛ Вест Хем хоче вирішити проблеми в обороні. Керівництво команди бачить у Матвієнку стабільного та надійного гравця, який зможе зміцнити захист. Також клуб, за який виступає Андрій Ярмоленко, розглядає можливість придбання захисника Валенсії Муктара Діакабі.
Нагадаємо, що ще у серпні 2020 року з'явилась перша інформація про зацікавленість від англійців. Повідомлялось, що футболіст був пріоритетним трансфером для Вест Хема. Але все залишилось на рівні чуток. Матвієнко приємно дивує тренера "молотобійців" Девіда Моєса своєю універсальністю, адже українець може зіграти не лише центрбеком, а й на фланзі оборони.
Хто цікавився Миколою Матвієнком
- Наполі начебто домовився про трансфер футболіста у Серію А. Однак все було лише на рівні чуток.
- До гравця "гірників" приглядались і три клуби з АПЛ – Лідс, Вулверхемптон та Евертон. До англійських команд згодом приєднались Ліверпуль та Арсенал.
- У квітні 2021 року до цієї когорти включили і Тоттенхем. Футболіст після поєдинку проти Динамо розмовляв із агентом Франсіско Хав'єром Еспаньйолою.