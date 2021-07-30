Знову повернулись до кандидатури Матвієнка

Клуб із Лондона розглядає придбання ще одного українського футболіста. Микола Матвієнко може підсилити захисну лінію команди.

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Перед стартом нового сезону АПЛ Вест Хем хоче вирішити проблеми в обороні. Керівництво команди бачить у Матвієнку стабільного та надійного гравця, який зможе зміцнити захист. Також клуб, за який виступає Андрій Ярмоленко, розглядає можливість придбання захисника Валенсії Муктара Діакабі.

Нагадаємо, що ще у серпні 2020 року з'явилась перша інформація про зацікавленість від англійців. Повідомлялось, що футболіст був пріоритетним трансфером для Вест Хема. Але все залишилось на рівні чуток. Матвієнко приємно дивує тренера "молотобійців" Девіда Моєса своєю універсальністю, адже українець може зіграти не лише центрбеком, а й на фланзі оборони.

До слова. Контракт Матвієнка з Шахтарем розрахований до кінця червня 2025 року. Тому клубам прийдеться викласти мінімум за Миколу суму у розмірі 11 мільйонів євро (за даними Transfermarkt). Однак донеччани точно захочуть більше виручити за захисника. У новому сезоні-2021/2022 Матвієнко вже встиг зіграти у дебютному поєдинку проти Інгульця. Захисник провів на полі усі 90 хвилин. Зустріч завершилась складною перемогою Шахтаря 2:1.

Хто цікавився Миколою Матвієнком