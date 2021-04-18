Потенциальный трансфер в АПЛ

Николай Матвиенко вышел в стартовом составе Шахтера в принципиальном дерби против Динамо, провел весь матч и запомнился желтой карточкой. Киевляне минимально одолели "горняков" 0:1.

Больше о матче Динамо победило Шахтер и приблизилось к чемпионству в УПЛ: видео

После поединка защитник имел разговор с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой относительно своего перехода в Тоттенхэм.

Агент сотрудничает с известными футболистами "шпор" – Сон Хын Мином и Деле Алли. Также в его клиентской базе защитник Реала Рафаэль Варан и другие.

В этом сезоне Матвиенко провел в футболке "горняков" 27 матчей, в которых отметился одним голом и 3 результативными передачами.

По данным Transfermarkt, стоимость трансфера футболиста составляет 11 миллионов евро. Его контракт с дончанами рассчитан до конца июня 2025 года.

Кто интересовался Николаем Матвиенко

Ранее сообщалось, что Наполи якобы договорился о трансфере футболиста в Серию А. Однако все завершилось на уровне слухов.

К Матвиенко присматривались три клуба из АПЛ – Лидс, Вулверхэмптон и Эвертон. Также в своем составе защитника хотели видеть боссы Вест Хэма, за который выступает Андрей Ярмоленко. Но главный наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес отказался от идеи подписания Николая Матвиенко. Заинтересованность в украинском футболисте также проявили Ливерпуль и Арсенал.