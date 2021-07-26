Сиприано проведет год в Швейцарии

Шахтер 26 июля объявил о трансфере Сиприано в швейцарский Сьон. Клубы договорились об аренде футболиста.

Кстати Шахтер подписал 17-летнего бразильского защитника, но есть нюанс

Арендное соглашение со швейцарским клубом рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Что известно о Сиприано

  • Сиприано стал игроком Шахтера три года назад – летом 2018-го. По данным портала Transfermarkt, Шахтер заплатил Сан-Паулу 1 миллион евро.
  • В составе "оранжево-черных" бразилец провел только 25 матчей и отметился 1 голом.
  • В прошлом сезоне Маркиньос принял участие в 8 поединках чемпионата Украины.