Сиприано проведет год в Швейцарии
Шахтер 26 июля объявил о трансфере Сиприано в швейцарский Сьон. Клубы договорились об аренде футболиста.
Кстати Шахтер подписал 17-летнего бразильского защитника, но есть нюанс
Арендное соглашение со швейцарским клубом рассчитано до конца сезона-2021/2022.
Что известно о Сиприано
- Сиприано стал игроком Шахтера три года назад – летом 2018-го. По данным портала Transfermarkt, Шахтер заплатил Сан-Паулу 1 миллион евро.
- В составе "оранжево-черных" бразилец провел только 25 матчей и отметился 1 голом.
- В прошлом сезоне Маркиньос принял участие в 8 поединках чемпионата Украины.