Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко попал в шорт-лист трансферных целей английского "Ливерпуля". Футболист уже зимой может перебраться в ведущий футбольный чемпионат.

Многочисленные кадровые потери заставили боссов "Ливерпуля" задуматься над усилением состава. Руководство гранда готово выделить круглую сумму на подписание центрального защитника, что позволит наставнику Юргену Клоппу закрыть проблемную позицию на поле. Об этом сообщает 90min.

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На приобретение нового футболиста в линию обороны руководство "красных" готово потратить 40 миллионов фунтов.

Скауты "Ливерпуля" уже активно работают над изучением тех, кто может стать потенциальным новобранцем клуба.

Шорт-лист трансферов "Ливерпуля"

Озан Кабак ("Шальке")

Пау Торрес ("Вильярреал")

Жюль Кунде ("Севилья")

Дайо Упамекано ("Лейпциг")

Николай Матвиенко ("Шахтер")

​Также тренерский штаб "Ливерпуля" не исключает того, что доверит место в центре защиты воспитаннику клубной академии.

Добавим, что Вирджил ван Дейк пропустит минимум 6-7 месяцев.

Кто интересовался Матвиенко

Сообщалось, что итальянский "Наполи" провел телефонные переговоры с "Шахтером" относительно защитника Николая Матвиенко. И обе стороны вроде бы договорились о трансфере футболиста в чемпионат Италии. Но все завершилось на уровне слухов.

К Матвиенко присматривались три английских клуба из АПЛ – "Лидс"," Вулверхэмптон "и"Эвертон". Также в своем составе защитника хотели видеть боссы "Вест Хэма". Но главный наставник "молотобойцев" Дэвид Моес отказался от идеи подписания Николая Матвиенко.

Специализированный портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2021 года.