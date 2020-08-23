Итальянский "Наполи" в понедельник, 24 августа, проведет телефонные переговоры с "Шахтером" о трансфере защитника Николая Матвиенко.

Об этом сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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"Горняки" не намерены отпускать 24-летнего защитника дешевле, чем за 15 миллионов евро без учета бонусов. Украинцев также интересуется новичок АПЛ "Лидс Юнайтед".

"Наполи" намерен все-таки опередить англичан и оформить переход Матвиенко – он считается приоритетным вариантом, благодаря тому, что он может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге.

Профайл Матвиенко

Основная позиция игрока сборной Украины – центральный защитник. Впрочем, в матче с "Вольфсбургом" Николай играл левого защитника.

Специализированный портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2021 года.