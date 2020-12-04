В Лиге Европы назвали символическую сборную по итогам пятой игровой недели. Среди одиннадцати игроков место нашлось и для украинца Тараса Качарабы.

Качараба выступает за чешский Слован. И он отметился забитым голом в матче Лиги Европы, а его команда победила.

Как это было Качараба забил дебютный гол в Лиге Европы в ворота Гента Яремчука: видео

Вот только забил Качараба в ворота бельгийского Гента, где выступают сразу трое украинцев – Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. И Яремчук тоже забил в этом матче. Но именно Слован праздновал победу на выезде. После этого матча главный тренер Гента Вим Де Декер был отправлен в отставку.

Также стоит добавить, что обслуживала этот матч украинка Екатерина Монзуль. Именно ее назначили главным арбитром этого матча. Но во время игры она попала в несколько неприятную ситуацию.

Несмотря на это все, Качараба попал в символическую сборную пятого тура Лиги Европы от УЕФА. Он занял место центрального защитника.



Символическая сборная пятого тура Лиги чемпионов от УЕФА / Иллюстрация УЕФА

Стоит добавить, что Качараба стал не единственным украинцем, который попадал в символические сборные УЕФА. В символическую сборную Лиги чемпионов по итогам пятого тура попал вратарь Шахтера Анатолий Трубин.