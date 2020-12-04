Бельгийский Гент сенсационно потерпел домашнее поражение от чешского Слована в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Европы. Боссы клуба решили уволить с поста главного наставника Вима Де Декера.

Поражение от клуба из Чехии стала последней каплей в чаше терпения руководства команды. После матча главный тренер Гента Вим Де Декер был уволен со своей должности. Об этом сообщает официальный сайт бельгийцев.

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Очередное увольнение

Фиаско от Слована стало для Гента пятым подряд. В чемпионате Бельгии команда также показывает неоднозначные результаты. Сейчас они за 14 туров в чемпионате Бельгии и занимают 12 место, набрав лишь 16 очков.

Это уже третье увольнение из поста главного тренера в Генте за последние полгода. Ранее команду покинули Ласло Болони и Йес Торуп.

Добавим, что Де Декер возглавил команду в середине сентября. Но не сумел вывести игру своих подопечных на новый уровень. Пока не сообщается, кто возглавит команду в ближайшее время.