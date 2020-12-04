Украинский арбитр Екатерина Монзуль отсудила свой первый матч в Лиге Европы. Во встрече Гент – Слован украинка не позволила выпустить на поле Одиджу-Офое из Гента.

Дебютный матч украинского арбитра Екатерины Монзуль запомнится всем надолго. Во втором тайме уже экс-наставник Гента Вим Де Декер решил несколько освежить игру своей команды и выпустить на поле Вадиса Одидже-Офое, но украинка не позволила ему этого сделать, пишет sporza.be.

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С чего все началось

Перед матчем игрок был заявлен в стартовом составе команды, но на разминке почувствовал дискомфорт, поэтому тренерский штаб Гента решил приберечь футболиста и выпустить во второй части игры.

Одидже-Офое следил за матчем с трибун, а не на скамейке запасных своей команды. Во втором тайме Де Декер таки решил усилить игру и показал бельгийцу идти готовиться к выходу на поле. Футболист уже надел капитанскую повязку замененного Свена Кумса, как случилось нечто совершенно неординарное.

Одидже-Офое не смог сразу выйти на газон. Тогда переводчиком в разговоре Монзуль и игрока Гента стал украинский легионер бельгийского клуба Роман Яремчук. Но ни к чему хорошему это не привело. Арбитр указала замененном Кумсу вернуться в игру.

"Оджиджа-Офое сначала сел на трибуну. Мы не исключали его из заявки. Просто на скамейке запасных не было места. После многих телефонных звонков мы получили разрешение от УЕФА выпустить Вадиса. Но официальные лица матча решили иначе. Я никогда не видел ничего подобного", – прокомментировал инцидент уже экс-наставник Гента.

Во встрече Монзуль 9 раз показывала желтый свет игрокам обеих команд. А сам поединок завершился неожиданной победой чешского Слована – 1:2. Два из трех голов команды забили украинцы. За хозяев отличился Роман Яремчук, а за соперников Тарас Качараба.

После встречи боссы Гента уволили с поста главного наставника Вима Де Декера.

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