В Лізі Європи назвали символічну збірну за підсумками п'ятого ігрового тижня. Серед одинадцяти гравців місце знайшлося і для українця Тараса Качараби.

Качараба виступає за чеський Слован. І він відзначився забитим голом у матчі Ліги Європи, а його команда перемогла.

Як це було Качараба забив дебютний гол у Лізі Європи у ворота Гента Яремчука: відео

От тільки забив Качараба у ворота бельгійського Гента, де виступають одразу троє українців – Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук. І Яремчук теж забив у цьому матчі. Але саме Слован святкував перемогу на виїзді. Після цього матчу головний тренер Гента Вім Де Декер був відправлений у відставку.

Також варто додати, що обслуговувала цей матч українка Катерина Монзуль. Саме її призначили головною арбітеркою цього матчу. І під час гри вона потрапила в дещо неприємну ситуацію.

Попри це все, Качараба потрапив до символічної збірної п'ятого туру Ліги Європи від УЄФА. Він посів місце центрального захисника.



Символічна збірна п'ятого туру Ліги чемпіонів від УЄФА / Ілюстрація УЄФА

Варто додати, що Качараба став не єдиним гравцем, який потрапляв до символічних збірних УЄФА. До символічної збірної Ліги чемпіонів за підсумками п'ятого туру потрапив воротар Шахтаря Анатолій Трубін.