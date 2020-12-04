Український захисник Качараба потрапив до символічної збірної тижня в Лізі Європи
В Лізі Європи назвали символічну збірну за підсумками п'ятого ігрового тижня. Серед одинадцяти гравців місце знайшлося і для українця Тараса Качараби.
Качараба виступає за чеський Слован. І він відзначився забитим голом у матчі Ліги Європи, а його команда перемогла.
Як це було Качараба забив дебютний гол у Лізі Європи у ворота Гента Яремчука: відео
От тільки забив Качараба у ворота бельгійського Гента, де виступають одразу троє українців – Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук. І Яремчук теж забив у цьому матчі. Але саме Слован святкував перемогу на виїзді. Після цього матчу головний тренер Гента Вім Де Декер був відправлений у відставку.
Також варто додати, що обслуговувала цей матч українка Катерина Монзуль. Саме її призначили головною арбітеркою цього матчу. І під час гри вона потрапила в дещо неприємну ситуацію.
Попри це все, Качараба потрапив до символічної збірної п'ятого туру Ліги Європи від УЄФА. Він посів місце центрального захисника.
Символічна збірна п'ятого туру Ліги чемпіонів від УЄФА / Ілюстрація УЄФА
Варто додати, що Качараба став не єдиним гравцем, який потрапляв до символічних збірних УЄФА. До символічної збірної Ліги чемпіонів за підсумками п'ятого туру потрапив воротар Шахтаря Анатолій Трубін.
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