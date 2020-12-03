Яремчук забил гол в первом матче после выздоровления от COVID-19: видео
Украинский футболист Гента Роман Яремчук отметился голом в матче Лиги Европы против Слована.
На 60-й минуте при счете 0:2 украинец красивым голом сократил отставание своей команды. Об этом пишет 24 канал.
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Яремчук вылечился от COVID-19
В ноябре форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук заболел коронавирусом.
Матч против Либерца стал первым для Романа после болезни.
К слову, в начале августа Яремчук уже сдавал положительный тест на COVID-19, но повторный тест был отрицательным.
Видео гола Яремчука
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