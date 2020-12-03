Украинский футболист Гента Роман Яремчук отметился голом в матче Лиги Европы против Слована.

На 60-й минуте при счете 0:2 украинец красивым голом сократил отставание своей команды. Об этом пишет 24 канал.

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Интересно. Матч Гент-Слован рассудила украинская арбитр Екатерина Монзуль. Это первый еврокубковый матч для нее.

Яремчук вылечился от COVID-19

В ноябре форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук заболел коронавирусом.

Матч против Либерца стал первым для Романа после болезни.

К слову, в начале августа Яремчук уже сдавал положительный тест на COVID-19, но повторный тест был отрицательным.

Видео гола Яремчука