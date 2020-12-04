В четверг, 3 декабря, Гент на своем поле принимал Слован в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Европы. Украинский защитник гостей Тарас Качараба отметился голом в поединке, который стал победным.

Для Тараса Качараба этот результативный УДР стал дебютным в еврокубках. На 55-й минуте при счете 1:1 Слован заработал перспективный штрафной удар, который гости прекрасно использовали, пишет 24 канал.

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Дебютный гол

Вратарь Гента был первым на мяче, но не сумел далеко выбить от собственных владений. Несколько рикошетов после которых мяч попал во вратарскую, где самым расторопным оказался украинский защитник гостей. Качараба падая в борьбе прошил сетку ворот – 0:2.

Уже через 5 минут снова забил украинский легионер, но на этот раз бельгийского клуба. Роман Яремчук разыграл красивую комбинацию и завершил ее мощным ударом из-за пределов штрафной – 1:2.

Больше команды не отмечались во встрече. Нападающий сборной Украины поставил точку в матче – 1:2.

В 2018 году Качараба перешел в Слован на правах аренды из Говерлы. Летом следующего года стал полноценным игроком клуба.

Контракт украинца со Слованом рассчитан до лета 2022 года. В первый в команде защитник сыграл 35 поединков, в которых дважды отличился в воротах соперников.

Гол Качараба в ворота Гента смотрите видео