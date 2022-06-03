Украинский казак: Зинченко хотел поехать на передовую, чтобы воевать против России

Александр Зинченко является примером настоящего патриота, который даже на расстоянии вносит огромный вклад в предстоящую победу Украины в войне против России. Футболист мог в свое время оказаться на военном фронте.

Зинченко мог оказаться на передовой

25-летний левый защитник Манчестер Сити от 24 февраля активно помогает родной стране воевать против захватчиков. Однако мог Александр Зинченко оказаться в самом эпицентре боевых действий.

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Футболист намеревался покинуть английский клуб, вернуться в Украину и с оружием в руках поехать защищать страну на фронте. Манчестер Сити и родные футболиста отказали от такого поступка. Зинченко принесет больше пользы стране на футбольном поле и информационном пространстве, чем военном. Ведь Александр не подготовлен к войне бойцом.

Поэтому после этого игрок "горожан" усилил помощь родной стране. Он помогает финансово, гуманитарно и постоянно держит связь с украинскими военными, ежедневно жертвующими жизнью ради свободы Украины.

В Украине у Зинченко осталась семья, которая наотрез отказалась выезжать за границу после ужасного утра 24 февраля.

Патриотическая позиция Зинченко

Всю волонтерскую деятельность Зинченко даже сложно вспомнить. Александр вносит огромный вклад в победу нашей страны над врагами из России. Левый защитник МанСити вместе с Андреем Шевченко занимался сбором гуманитарки для украинцев и ее логистикой из Великобритании.

Александр в списке тех украинских легионеров, которые финансово приобщились к помощи Украины. Недавно Зинченко открыл благотворительный фонд, помогающий украинцам, пострадавшим от войны против России.

После одного из матчей полузащитник сборной подарил болельщику, весь поединок стоявшему с сине-желтым флагом, свою игровую футболку МанСити.

Во встрече против Лидса Зинченко сыграл в патриотических бутсах с надписью "Слава Украине".

Александр потренировался с 10-летним Андреем, который вынужденно покинул родительский дом из-за российской агрессии.

Зинченко завоевал свой четвертый чемпионский титул из МанСити в АПЛ. Александр посвятил титул Украины. Футболист окутал кубок сине-желтым флагом, поставив его перед трибуной "с болельщиками горожан". В этом моменте футболист расплакался, а ультрас устроил овации украинцу.

Футболку Зинченко из английского клуба продали более чем за 6 тысяч долларов на благотворительном аукционе в поддержку Украины. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко, защищающий страну с оружием в руках на передовой.