Зинченко: Нет времени радоваться, впереди очень важный матч

Александр Зинченко вышел в стартовом составе Украины и отыграл поединок. Левый защитник Манчестер Сити еще и отдал голевую передачу на Артема Довбика, уже в компенсированное к матчу время поставил точку в игре против Шотландии.

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Полузащитник отметил положительные эмоции после победы, но не стал долго радоваться, ведь впереди у сборной важна игра против Уэльса. Этот поединок Зинченко назвал финалом всей жизни. В этом матче все сборники должны показать свою лучшую игру в жизни.

Скажу, что эмоции очень положительные, но нет времени радоваться, у нас впереди очень важный матч, я бы его назвал: "финал всей нашей жизни". Пора восстановиться и подготовить себя как можно лучше. Каждый из нас должен показать свою лучшую игру в жизни,

– сказал футболист.

К слову. Поединок окончился победой Украины со счетом 1:3. Голы в футболке нашей сборной забивали Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.

"Подобрал очень правильные слова перед самым выходом на поле"

Зинченко отметил предматчевой разговор от Александра Петракова, который нашел нужные слова, чтобы как можно лучше настроить ребят.

Все прекрасно понимают, какая сейчас ситуация в нашей стране. Главный тренер подобрал очень правильные слова перед выходом на поле. Я бы даже сказал, что здесь не нужно было много говорить, все понимают ситуацию, нужно делать и доказывать все на футбольном поле,

– ответил Александр.

Зинченко отметил поддержку украинских болельщиков, заполнивших трибуны в Глазго.

"Мы объединились, еще больше и до этого были объединены, у нас хороший коллектив. Наши болельщики сегодня были лучшие, хочу их поблагодарить. Понимаю, что не у каждого есть возможность приехать на стадион и поддержать сборную, но сегодня мы слышали наших болельщиков в течение всех 90 минут", – добавил игрок.

Также лидер украинской сборной поблагодарил соперника, его фанатов за поддержку.

"Мы в одном шаге к нашей мечте"

"Может быть и так, я бы назвал этот стадион везучим для нас. В первую очередь хочу поблагодарить всех шотландцев за теплую встречу, болельщиков шотландских, встретивших нас аплодисментами, за слова, сказанные тренерским штабом и игроками сборной Шотландии. Я поблагодарил их. всем после игры, мы все это чувствовали", – сказал Зинченко.

Александр надеется, что в ближайшее время в Украине перестанут тревожиться, летать ракеты, а над украинской территорией будет мирное небо.

Хочу, чтобы комендантское время в ближайшем будущем полностью упразднили, а мы победили в войне. Это наше основное желание и мечта. Очень рад, что нам удалось подарить хоть на несколько минут улыбку каждому украинцу. Впереди нас ожидает очень сложная игра и мы в одном шаге к нашей мечте,

– рассказал Зинченко.

Напомним, что на предматчевой пресс-конференции Зинченко не сдержал эмоций, когда рассказывал о разговоре с украинскими детьми-беженцами.

Важно. Финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Уэльса состоится 5 июня. Стартовый свисток судьи раздастся в 19:00 по киевскому времени.