Вихрист повертається

28-річний Вихрист заявив, що наступний бій проведе вже 15 травня. Сьомий поєдинок українського боксера на профі-ринзі відбудеться у Гамбурзі (Німеччина).

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За словами Вихриста, він досі не знає, хто стане його суперником. Водночас вперше у бою Віктора буде регламентовано 10 раундів.

Статистика непереможного Вихриста