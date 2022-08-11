На сайте союза биатлонистов россии Екатерина Бех теперь указана как представительница сборной московской области. И сейчас тренируется с группой тренера мужской сборной россии по биатлону Юрия Каминского, сообщает 24 канал.

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Позорный побег

Екатерина Бех родилась в россии. Но в 2018 году она получила украинское гражданство и начала выступление за сборную Украины.

Сразу после этого в 2018 году Бех стала чемпионкой Украины в спринте среди юниорок в летнем биатлоне и серебряным призером взрослого чемпионата Украины.

А после этого одерживала победы и на международной арене. На юниорском чемпионате мира в 2019 году она завоевала две золотые медали – в спринтерской гонке и гонке-преследовании. А в 2020 году прибавила к этому и звание чемпионки Европы среди юниоров в спринте.

В 2020 году Бех попала в основу взрослой сборной Украины. И даже выступала на этапах Кубка мира.

Когда началась полномасштабная война, Екатерина Бех находилась на сборах во Львовской области. Но в первый же день сбежала в россию вместе с двумя биатлонистками сборной Украины, которые тоже были натурализованы – Ольгой Абрамовой и Оксаной Москаленко.

При этом вокруг их побега возник скандал, ведь президент федерации биатлона Украины Владимир Бринзак вначале заявлял, что спортсменки были в россии на то время. Но впоследствии его разоблачили на лжи. Бывшая биатлонистка Кристина Ковалева рассказала, что Владимир Бринзак лично помог эксроссиянкам уехать обратно во враждебную страну.

После побега Екатерину Бех, Ольгу Абрамову и Оксану Москаленко исключили из сборной Украины.

В России Бех получила статус беженки и начала заниматься восстановлением своего российского гражданства. А дальше начала позировать в форме сборной России, в то время как ее бывшие партнеры по сборной Украины пошли в украинскую армию защищать нас от российского нашествия. В том числе и Надежда Белкина, также родившаяся в России. Но после начала войны разорвала все отношения с российскими друзьями.