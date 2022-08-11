На сайті союзу біатлоністів росії Катерина Бех тепер зазначена як представниця збірної московської області. І зараз тренується із групою тренера чоловічої збірної росії з біатлону Юрія Камінського, повідомляє 24 канал.

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Ганебна втеча

Катерина Бех народилася в Росії. Але у 2018 році отримала українське громадянство та розпочала виступ за збірну України.

Одразу після цього у 2018 році Бех стала чемпіонкою України у спринті серед юніорок у літньому біатлоні та срібною призеркою дорослого чемпіонату України.

А після цього здобувала перемоги і на міжнародній арені. На юніорському чемпіонаті світу в 2019 році вона здобула дві золоті медалі – у спринтерській гонці та гонці-переслідуванні. А у 2020 році додала до цього і звання чемпіонки Європи серед юніорів в спринті.

У 2020 році Бех потрапила в основу дорослої збірної України. І навіть виступала на етапах Кубка світу.

Коли розпочалася повномасштабна війна, Катерина Бех перебувала на зборах у Львівській області. Та в перший же день втекла до росії разом ще з двома біатлоністками збірної України, які теж були натуралізовані – Ольгою Абрамовою та Оксаною Москаленко.

При цьому навколо їх втечі виник скандал, адже президент федерації біатлону України Володимир Бринзак споачтку заявляв, що спорстемнки були в росії на той час. Але згодом його викрили на брехні. Колишня біатлоністка Христина Ковальова розповіла, що Володимир Бринзак особисто допоміг ексросіянкам виїхати назад у ворожу країну.

Після втечі Катерину Бех, Ольгу Абрамову та Оксану Москаленко виключили зі складу збірної України.

В росії Бех отримала статус біженки та почала займатися відновленням свого російського громадянства. А далі почала позувати у формі збірної росії, у той час як її колишні партнери по Збірній України пішли до української армії захищати нас від російської навали. У тому числі й Надія Бєлкіна, яка також народилася в Росії. Але після початку війни розірвала усі стосунки з російськими друзями.