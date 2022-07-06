Гераскевич разнес Бех, сбежавший в Россию
Недавно Бех в своих соцсетях опубликовала фотографию в форме сборной России. Скелетонист Владислав Геравсевич прокомментировал скандальную фотографию.
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"Фу, гадость. Вот именно поэтому нам не надо натурализовывать кацапню. Орка из болота можно вытащить, а болото из орка – никак.
Орку абсолютно все равно на коллег по команде, на тренеров, на вложенные государством средства. Он во время войны возвращается в болото и выставляет такие фото", – написал Гераскевич.
Что известно о биатлонистке
- Двухкратная чемпионка мира среди юниорок сбежала на малую родину сразу после начала полномасштабной войны. Поэтому биатлонистку лишили права выступать за сборную.
- В апреле же женской команды исключили троих натурализованных россиянок. Речь идет о Екатерине Бехе, Ольге Абрамовой и Оксане Москаленко.
- С момента начала войны России против Украины эти биатлонистки находятся на территории России. Они уехали из Украины в день полномасштабного вторжения РФ. До этого спортсменки находились на сборе в Сянках Львовской области.
- Бех игнорировала запросы СМИ о комментарии о войне. Спортсменка на момент полномасштабного вторжения была в России и никак не прокомментировала действия своей власти.
- 23-летняя биатлонистка так и не смогла закрепиться у основания, однако регулярно выступала за команду "В". В ее активе есть награды по этапам кубка IBU. В 2019 году Бех получила два "золота" на ЧМ среди юниоров.