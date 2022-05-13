Бех будет выступать за Россию
Бывшая биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех получила статус беженцев в России. Об этом информируют российские издания.
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Сейчас спортсменка занимается сбором документов, необходимых для того, чтобы снова стать россиянкой.
Дальнейшую свою судьбу она связывает с русским биатлоном.
Пожалуй, скоро Екатерина может приступить к тренировкам в одной из региональных сборных. По нашим данным, Бех хочет присоединиться к сборной Тюменской области,
– сообщает источник.
Двухразовая чемпионка мира среди юниорок сбежала на малую родину сразу после начала полномасштабной войны. Поэтому биатлонистку лишили права выступать за сборную.
В апреле же женской команды исключили троих натурализованных россиянок. Речь идет о Екатерине Бех, Ольге Абрамовой и Оксане Москаленко.
С момента начала войны России против Украины эти биатлонистки находятся на территории России. Они уехали из Украины в день полномасштабного вторжения РФ. До этого спортсменки находились на сборе в Сянках Львовской области.
Бех и Москаленко никак не прокомментировали войну. Относительно Ольги Абрамовой, она опубликовала пост с хештегами "#нетвойне" и "#мирумир".
Обвинения в адрес президента ФБУ
- В этом скандале винят президента ФБУ Владимира Бринзака. Мол, он помог уехать из Украины экс-россиянкам.
- Бринзак возглавляет ФБУ с 1998 года. В следующих выборах главы Федерации, которые должны состояться после окончания войны, он не будет участвовать.
- О том, что к выезду причастный глава ФБУ также сообщают и сами спортсмены. В частности, об этом заявил Богдан Цимбал.
Еще одна неблагодарная россиянка
- Еще одна российская биатлонистка Дарья Сидорова присоединилась к национальной команде летом 2021 года. Однако спортсмены не успели оформить все документы.
- Она выступала только на чемпионате Украины. В начале полномасштабной войны она вернулась на свою родину.
- Она заявила, что в войне виноваты "обе стороны". Также она добавила, что будет продолжать свою карьеру в России.